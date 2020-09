Pourquoi sainte Gertrude est considérée comme la sainte patronne des chats ?

Si sainte Gertrude de Nivelles est considérée comme la sainte patronne des chats, ce titre ne lui vient pas de son amour pour les petits félins, mais de son don pour chasser les souris. Religieuse bénédictine du VIIe siècle, sainte Gertrude est réputée pour sa grande piété. Fondatrice et mère supérieure d’un monastère en Belgique, elle meurt jeune, à l’âge de 31 ans.

Il n’existe pas d’anecdote vérifiable qui la lie aux chats ou même aux souris de son vivant, mais elle est devenue au Moyen Âge la sainte favorite à invoquer contre les infestations de rongeurs. L’Encyclopédie Catholique explique que, “[Sainte Gertrude] est aussi la sainte patronne des voyageurs, et est invoquée contre la fièvre, et les rats et souris, notamment ceux des champs.”

Kattenkruid / Wikimedia Une représentation de sainte Gertrude de Nivelles, à Utrecht (Pays-Bas)

En outre, dans une revue artistique du XXe siècle, il est dit qu’elle est souvent représentée avec des souris autour d’elle.

On la voit représentée sur une tapisserie au Saint Mary’s Hall à Coventry, dans son habit de nonne, avec une souris sur l’épaule, et une autre flottant au-dessus de sa tête. Les défenseurs de la piété médiévale prétendent que ces images sont purement allégoriques. Mais il est certain que jusqu’à il y a encore quelques années, même si la pratique n’existe plus, les gardiens de l’Église de Sainte Gertrude à Nivelles vendaient de l’eau qui garantissait de protéger les bâtiments des infestations de souris.

Depuis quelques années, l’image de sainte Gertrude est associée aux chats, puisque ces petits félins sont bien connus pour leur aptitude à réduire le nombre de rongeurs dans une zone particulière par leur seule présence. Il n’est donc pas inhabituel de voir des chats sur les images et les icônes de sainte Gertrude, ce qui fait d’elle, officieusement, la sainte patronne des chats de l’Église Catholique.