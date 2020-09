Le chef de la diplomatie vaticane est en Biélorussie

Selon l’agence biélorusse Belta, qui avait annoncé cette visite, Mgr Gallagher devrait rester en Biélorussie jusqu’au 14 septembre. Depuis l’élection présidentielle contestée du président Alexandre Loukachenko le 9 août dernier, la Biélorussie est en proie à une grave crise politique : des manifestations ponctuées de heurts ont régulièrement lieu à Minsk, sa capitale, et dans les grandes villes de province. La répression a fait de nombreux blessés et deux morts. Selon Mgr Kondrusiewicz, archevêque de Minsk-Mohilev et président de l’épiscopat du pays, les autorités tenteraient de faire pression sur la communauté chrétienne locale qui soutient l’opposition. En témoigne l’arrêt de la rediffusion de la messe dominicale depuis le début du mois de septembre sur une grande radio publique du pays. Selon le ministère des affaires étrangères biélorusses, Mgr Gallagher rencontrerait le ministre Vladimir Makei ce soir, le 11 septembre.

Le 16 août dernier, lors de la prière mariale de l’Angélus, le pape François avait prié tout particulièrement pour la situation en Biélorussie. « Je suis avec attention la situation post-électorale dans ce pays et je lance un appel au dialogue, au refus de la violence et pour le respect de la justice et du droit », avait-t-il déclaré avant de confier l’ensemble de la population à la Vierge.