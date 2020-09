Sur le point de se noyer, il prie… et un bateau rempli de prêtres vient à son secours

Capture vidéo WNYT Jimmy MacDonald.

Il avait décidé de surfer sur les beaux jours pour pagayer sur le lac George, dans l’État de New York (États-Unis) et prendre quelques photos avec son nouveau téléphone. Mais Jimmy MacDonald a eu la peur de sa vie lorsque les eaux se sont agitées, faisant dériver son kayak, et qu’il s’est retrouvé loin du rivage. Et lorsque son embarcation a chaviré, il a bien cru voir sa dernière heure arriver. « J’ai prié mon seigneur et sauveur Jésus-Christ pour qu’il m’aide », a-t-il raconté à la presse locale

Et en fait de Dieu, c’est tout une équipe composée de prêtres et de séminaristes paulistes – de la Société missionnaire de Saint Paul, une congrégation américaine -, en goguette sur un bateau de location, qui est venue lui prêter main-forte. Le rescapé a affirmé qu’il voyait là un signe divin. Décidément, Dieu a plus d’un tour dans son sac !