La bénédiction des cartables, une tradition de la rentrée scolaire

C’est une belle manière de commencer l’année scolaire, et de placer la progression des enfants sous la protection de Dieu. Au moment où les élèves retrouvent les bancs de l’école et où la routine commence à se réinstaller, plusieurs paroisses et établissements ont pris l’habitude de marquer le coup… en organisant une cérémonie de bénédiction des cartables.

À l’église ou à l’école, les enfants qui le souhaitent sont invités à se rassembler et à brandir leur cartable pour participer à cette belle tradition. Petits et grands, c’est une manière pour eux d’offrir leur année, tandis que le prêtre prie pour leur épanouissement. Étymologiquement, bénir signifie d’ailleurs « dire du bien ».