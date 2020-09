Face au Covid, le pape François plaide pour « un amour sans frontières »

« Nous pouvons guérir le monde en travaillant tous ensemble pour le bien commun », a défendu le chef de l’Église catholique. « Un virus qui ne connaît pas de barrières, de frontières ou de distinctions culturelles et politiques doit être affronté avec un amour sans barrières, frontières ou distinctions », a-t-il affirmé.

Selon le 266e pape, les chrétiens ne peuvent se contenter d’aimer leurs proches ou leur famille, car l’amour du prochain est toujours « expansif et inclusif », et « comprend les rapports civiques et politiques ». Même si c’est difficile, aimer ses ennemis « est un art », a souligné le chef de l’Église, mais un art « qu’on peut apprendre et améliorer ».

« Une bonne politique est possible »

Dans ce but, le Souverain pontife a appelé à bâtir « des structures sociales qui nous encouragent à partager plutôt qu’à entrer en compétition » pour résister à « la culture de l’égoïsme, de l’indifférence, du déchet ». « La promotion du bien commun est un devoir de justice qui incombe à chaque citoyen ».

Malgré la « mauvaise réputation » dont souffre la politique, il faut croire « qu’une bonne politique est possible », a plaidé l’évêque de Rome. Il importe pour cela que « chaque citoyen enracine sa propre action dans les principes éthiques et l’anime avec l’amour social et politique ».