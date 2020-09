« Un exemple d’amour »

Il est mort pour les plus pauvres. Le père Basilico Britez, prêtre en mission dans le quartier Almafuerte de La Matanza, dans la périphérie de Buenos Aires (Argentine), est décédé du Covid-19 le 29 août 2020. Très populaire, âgé de 52 ans, le prêtre originaire du Paraguay était surnommé « padre Bachi ». De santé fragile, il souffrait d’hypertension, de diabète et de problèmes rénaux et avait été encouragé à quitter le bidonville dans lequel il résidait. Il avait refusé, arguant qu’il ne pouvait pas abandonner ceux qui lui avaient été confiés. Testé positif en juin dernier, puis hospitalisé, il avait alors déclaré avoir choisi « d’être du côté des gens » afin « de les accompagner dans ces moments particuliers ».

Le pape François l’avait appelé à plusieurs reprises lors de son hospitalisation et s’était dit proche des prêtres des slums. Fernando Espinoza, maire de La Matanza, a décrété trois jours de deuil en mémoire du « padre Bachi » qui a été tout au long de sa vie « un exemple d’amour, de passion, de dévouement, de foi, de force et de solidarité ». « Notre père bien-aimé Bachi nous laisse l’exemple de la charité chrétienne authentique ».

L’Amérique latine ne parvient pas à endiguer le virus et détient à ce jour le record mondial de personnes contaminées. Avec plus de 7 millions de personnes qui ont contracté la maladie et 250.000 décès, la situation sanitaire reste extrêmement tendue. Au Brésil, selon une information diffusée le 28 juillet par la Commission nationale des prêtres (CNP), ce sont plus de 300 prêtres qui ont été contaminés par le Covid-19 et 21 sont décédés des suites de la pandémie. L’Église du Mexique recensait quant à elle plus de 81 décès de prêtres le 15 août dernier.