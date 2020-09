Mozambique : les deux religieuses disparues retrouvées « saines et sauves »

C’est un soulagement pour les catholiques du Mozambique. Sœurs Ines Ramos et Eliana de Costa, deux religieuses brésiliennes de la Congrégation de Saint Joseph de Chambéry, ont été retrouvées « saines et sauves », a affirmé sans d’autres détails Mgr Luiz Fernando Lisboa, l’évêque de Pemba, dans un communiqué. « Continuons à prier pour tous ceux qui sont encore portés disparus, les déplacés et ceux qui souffrent des conséquences de la violence et de la guerre« , a-t-il également appelé.

Les deux religieuses avaient disparu début août lors de la violente attaque menée par des groupes djihadistes sur le port de Mocimba da Praia. Au moment de l’attaque, « une soixantaine de personnes » se trouvaient également dans le couvent des Sœurs de Saint Joseph de Chambéry, essentiellement des personnes âgées et quelques enfants. Les autorités sont pour le moment sans nouvelle d’elles.

200.000 déplacés depuis 2017

La crise humanitaire à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, à la suite des attaques terroristes qui frappent cette région de manière récurrente, a pris une dimension terrible compte tenu du nombre de morts, de personnes déplacées ainsi que du manque de ressources pour accueillir cette population. Un bilan officiel – et certainement sous-estimé – fait état de près de 900 morts et 200.000 personnes déplacées depuis le début des attaques en 2017.