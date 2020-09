L’incroyable témoignage de foi de père Miguel, guéri du Covid-19

On dit parfois qu’une image vaut mille mots. Celle du père Miguel José Medina Oramas, le visage émacié avec des tuyaux d’oxygène en train de célébrer seul la messe en est une. Curé de la paroisse saint Louise de Marillac de Mérida, la capitale du Yucatán (sud-est du Mexique), le père Miguel José Medina Oramasa été testé positif au Covid-19 mi-août.

Incapable de célébrer la messe avec une congrégation, il a choisi de continuer à le faire seul, d’abord dans sa chambre puis depuis une chapelle de l’église. Une célébration qu’il a retransmise en direct sur la page Facebook de la paroisse… suivie désormais par plus de 20.000 personnes !

Dans un entretien accordé à El Universal, un média mexicain, il explique que sa force face à la maladie lui vient de ses frères et sœur religieux qui prient pour lui. Il explique également que la diffusion en direct de la messe sur Facebook l’a rendu heureux car lui a permis de prendre conscience de la valeur spirituelle de son sacrifice. « J’ai profondément confiance dans le pouvoir de la prière et je crois que grâce à elle, je peux me tenir debout face au Covid-19. [Je sens] la caresse de Dieu dans mon cœur et sa douceur à travers tant de frères qui prient pour moi », a-t-il ainsi déclaré.

Aujourd’hui guéri, on peut le voir sur la page Facebook de sa paroisse en action de grâce à côté du saint-sacrement. Une photo accompagnée de ces mots : « Merci infiniment, Jésus et Marie de m’avoir permis de vaincre petit à petit le Covid-19. Je vous aime Seigneur ».

https://www.facebook.com/Santaluisademarillac2016/posts/2731945170400821