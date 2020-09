Le sécularisme, une menace plus grande que les persécutions pour les catholiques ?

Le défi de la laïcité occidentale

Alors que de nombreuses communautés chrétiennes d’Afrique font face presque quotidiennement à de violentes persécutions, le père uruguayen Martin Lasarte, missionnaire en Angola, met le doigt sur une autre menace qui pèse sur les chrétiens : le sécularisme. De passage au Vatican, il était invité à une table ronde informelle ce lundi 7 septembre, pour parler de l’activité missionnaire en temps de pandémie, comme le rapporte le média catholique Crux.

Estimant que chaque étape du rayonnement missionnaire possède « ses beautés et ses défis », il a vivement critiqué la « laïcité occidentale », qui poserait un plus grand danger que les persécutions. Selon lui, la foi chrétienne continue de se développer dans des régions où les chrétiens sont persécutés, mais elle est en déclin dans les pays traditionnellement chrétiens. Face à cette baisse de la pratique chrétienne, il a estimé que le plus grand défi « est la croissance de la laïcité occidentale, qui tue la foi ».

« Cela doit susciter une réflexion missionnaire très importante »

« Le plus grand danger auquel nous sommes confrontés est la société sécularisée, sans la dimension de la transcendance », explique-t-il. Si la laïcité pose surtout des questions en Occident, il estime que cela va se généraliser au reste du monde, à cause de la mondialisation. Selon lui, « cela doit susciter une réflexion missionnaire très importante ».

Diplômé en Écriture Sainte, le père uruguayen Martin Lasarte faisait partie du synode sur l’Amazonie du mois d’octobre 2019. Il était notamment intervenu sur la question des futures vocations sacerdotales. Au mois d’avril 2016, il avait beaucoup fait parler de lui en Occident mais surtout en Amérique latine après avoir envoyé une lettre ouverte au New York Times au sujet du battage médiatique sur la pédophilie chez certains prêtres.