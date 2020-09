Un hébergement en kit pour les plus précaires

© Pierre Faure Il s’agit d’un espace de 4 mètres carrés minimum avec à l’intérieur lit, espaces de rangement et prise électrique.

Des maisons en kit pour les sans-abri. C’est le nouveau projet dans lequel s’est lancé Emmaüs Solidarité . L’objectif ? Humaniser les hébergements d’urgence et offrir plus d’intimité aux personnes qui en bénéficient. Pour rappel, dans son rapport publié en janvier 2020 sur le mal-logement en France, la Fondation Abbé Pierre estimait à 250.000 le nombre de personnes vivant en centre d’hébergement d’urgence ou en centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Et le constat est le suivant : en période d’urgence (grand froid, canicule…), si des lieux sont mis en toute hâte à disposition des personnes sans domicile (gymnases, hangars, salles municipales…), ils ne sont pas pensés pour cela et ne sont donc pas adaptés aux situations. Promiscuité, manque d’intimité et de confort sont le lot commun des personnes accueillies.

Emmaüs Solidarité s’est offert le concours de l’agence d’architectes Cent degrés, ainsi que de la mairie de Paris, afin d’imaginer un nouveau format d’habitat. Les maisons en kit, que l’on peut monter et démonter très rapidement, sont destinées installées à être l’intérieur des sites de mise à l’abri. « Soyons clairs », explique Bruno Morel, directeur général d’Emmaüs Solidarité, « l’hébergement en gymnase ou en hangar sera toujours une mauvaise solution par rapport à un logement. Mais puisque ce type de mise à l’abri se multiplie, nous avons cherché à adoucir un peu les conditions de vie des personnes qui s’y retrouvent ».

Le premier « Toi » a été officiellement dévoilé le 27 août. Il s’agit d’un espace de 4 mètres carrés minimum – soit pour une personne – avec à l’intérieur lit, espaces de rangement et de quoi brancher un chargeur ou une lampe… Les parois en PVC permettent de le monter et le démonter rapidement.Actuellement, 50 maison en kit sont en cours de fabrication. Elles devraient être livrées pour cet hiver.