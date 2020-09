Le prêtre qui avait donné l’onction des malades à Jean Paul II est mort

« Deux frères se retrouvent dans la lumière de Vie nouvelle ! » Dans un message publié sur Twitter, le cardinal Philippe Barbarin a rendu hommage à Mgr Jaworski, l’archevêque émérite de Lviv (Ukraine), l’ami du pape Jean Paul II, décédé le 5 septembre,

à l’âge de 94 ans.

Le meilleur ami de Jean-Paul II, le cardinal Marian JAWORSKI, est décédé cette nuit. Deux frères se retrouvent dans la lumière de la Vie nouvelle ! +PB — Cardinal Barbarin (@CardBarbarin) September 6, 2020

Une profonde amitié liait les deux hommes depuis qu’ils avaient fait connaissance à Cracovie, à la fin des années 1950. Marian Jaworski était resté très proche du Souverain pontife tout au long de sa vie. C’est lui qui avait notamment administré au Saint-Père l’onction des malades avant l’offertoire de la messe célébrée le soir du 2 avril 2005, dimanche de la Divine Miséricorde, au chevet du pape mourant.

L’amitié entre les deux hommes était nourrie notamment par la même vision du renouveau de l’Église catholique dans les pays touchés par le communisme. Jean-Paul II l’avait nommé administrateur apostolique de Lubaczów, en Pologne, en 1984. Six ans plus tard, il devenait archevêque de Lviv (Ukraine). Dans son pays natal il jouera un rôle clé dans le renouveau de l’Église locale – la communauté des catholiques de rite latin. Président de la Conférence épiscopale ukrainienne, Mgr Jaworski est créé lors d’un consistoire en 1998 cardinal in pectore, c’est-à-dire en secret, pour éviter une quelconque pression du pouvoir politique sur place.

Premier recteur de l’Académie pontificale de théologie de Cracovie, le cardinal Jaworski a toujours suivi pleinement sa devise épiscopale, « Pour moi, vivre c’est le Christ », rapporte un communiqué de la conférence des évêques de Pologne, où le cardinal a séjourné plusieurs années.