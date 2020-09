Lire aussi : Étapes par étapes, le trajet du M de Marie

En ce mois de septembre, le pape François invite les fidèles à prier tout particulièrement pour la sauvegarde de la planète. Mission remplie 5/5 pour les pèlerins du M de Marie, qui sont aux premières loges pour observer les merveilles de la création et pour prier en marchant. Sur cette photo, ils traversent le massif montagneux qui mène au sanctuaire marial de La Salette (Isère). Un itinéraire qui rappelle les paroles du prophète Isaïe ( 56, 1. 6-7 ) : « Je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière (…). Après plus de deux mois de marche, la calèche OUEST se trouve actuellement en Touraine, et la calèche EST en Sologne. Elles doivent se retrouver à Pellevoisin le 12 septembre prochain.