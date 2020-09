Et si vous faisiez bénir votre masque ?

Depuis quelques mois, il vous accompagne chaque jour. Votre masque, bien sûr ! Et il comporte également une dimension spirituelle puisque si vous le portez, c’est par amour des autres, par prudence, par respect pour votre corps. Pourquoi, dans ce cas, ne pas le faire bénir par un prêtre, tout comme certains font bénir cartables, voitures, animaux domestiques ?

Il ne s’agit pas de superstition, mais de rendre Dieu présent dans chaque aspect de votre vie quotidienne. La bénédiction d’un objet est avant tout un rappel des bienfaits du Très-Haut et elle a pour but la sanctification des personnes qui en feront usage. Voici une proposition de prière de bénédiction :

Dieu éternel et tout-puissant,

Tu as soumis aux hommes le monde créé

pour que chacun puisse aider l’autre par charité ;

exauce en ta bonté notre prière :

nous implorons ta bénédiction

sur celui qui se servira de ce masque

et qui attend de toi la protection ;

qu’il reconnaisse en toi le bien suprême

et qu’il aime ses frères d’un amour sincère

à travers l’usage qu’il en fera.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen.