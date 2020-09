Prière pour demander à Dieu la consolation

Il arrive parfois dans nos vies que nous ayons du mal à avancer. Nous pouvons faire face un événement tragique ou simplement être stressé par les pressions de notre vie quotidienne. Quoi que cela puisse être, nous devons nous tourner vers Dieu et lui demander de nous réconforter.

Ci-dessous se trouve une petite prière tirée du Golden Manuel, livre de prière bien connu aux États-Unis, afin de demander à Dieu le réconfort et la paix.

Jésus, réconforte-moi et donne-moi la grâce de placer ma seule joie et mon bonheur en toi.

Envoie-moi de divines méditations, de la douceur spirituelle, et un désir fervent de ta gloire ; inonde mon âme de contemplations de ton royaume, où je vivrai éternellement avec toi.

Rappelle à ma mémoire l’infinie bonté, les dons et l’immense générosité que tu m’accordes.

Et lorsque tu rappelles à mon esprit le souvenir amer de mes péchés, par lesquels je t’ai injustement offensé, console-moi avec la garantie d’obtenir ta grâce, par l’esprit de la parfaite pénitence, chassant ma culpabilité et me préparant pour le royaume éternel.

Amen