Mali : Deux soldats tués au cours d’une opération

La France pleure deux de ses soldats. Samedi 5 septembre 2020, l’Élysée a annoncé la mort de deux soldats du 1régiment de hussards parachutistes de Tarbes, tués dans la région de Tessalit, au nord du Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane. Leur véhicule blindé a été détruit par un engin explosif improvisé au cours d’une opération de contrôle de zone. Un troisième soldat a été grièvement blessé.

Le brigadier-chef de 1ère classe S.T., dont la famille n’a pas souhaité publié le nom, ainsi que le hussard parachutiste de 1ère classe Arnaud Volpe, ont succombé à leurs blessures. Ce dernier était âgé de 24 ans. Originaire de Versailles, il a été salué pour « son dynamisme et son engagement dans l’action » ainsi que pour son « implication » et sa « volonté de bien faire de tous les instants » qui faisaient de lui « un soldat digne de la plus grande confiance ». La ministre des armées Florence Parly a rendu hommage aux deux soldats, s’inclinant devant « leur serment de servir jusqu’au bout avec honneur ».

Deux hussards parachutistes sont tombés aujourd'hui au Mali dans la cadre de la mission #Barkhane.

Face à ces deuils qui meurtrissent les familles, l'institution militaire, l'État et la France toute entière, l'Église propose une prière pour les soldats tués au combat à laquelle chacun peut s'associer.

