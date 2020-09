Un livre sur le combat spirituel séduit les lecteurs

1 Le combat spirituel, clé de la paix intérieure, par Joël Guibert, Artège, juillet 2020

© Artège

Résumé : Un manuel de vie spirituelle, invitant à combattre la spirale du péché et certaines inerties qui empêchent l’épanouissement de la sérénité personnelle. Retrouvez-le en librairie.

2 L'idolâtrie de la vie, par Olivier Rey, Gallimard, juin 2020

© Gallimard

Résumé : Qu’attendons-nous de nos gouvernants ? Pourquoi sommes-nous toujours et de plus en plus vite déçus ? Quelle logique sous-jacente de la modernité démontre le confinement et sa totale acceptation ? Le chercheur spécialiste de la sécularisation propose une réponse matricielle à ces questions essentielles posées par la crise sanitaire. Un court essai remarquable. Retrouvez-le en librairie.

3 La force dans l'épreuve, par le pape François, juillet 2020

Résumé : Huit textes inédits prononcés par le pape François durant la pandémie de Covid-19. Il invite à envisager avec sérénité le futur, à assouplir les sanctions internationales, à alléger la dette des pays pauvres et à instaurer un cessez-le-feu mondial. Retrouvez-le en librairie.

4 Couples, réveillez votre amour !, par le cardinal Robert Sarah, LIFE éditions, juillet 2020

Résumé : Des conseils pour faire renaître l’amour au sein des couples en invitant le Christ au centre de sa vie. Retrouvez-le en librairie.

5 Dieu, un détour inutile ?, par Louis-Marie Chauvet, Cerf, juin 2020

© Cerf

Résumé : Le théologien interroge les causes de la désaffection du christianisme en France et plus généralement en Europe. Il affirme que le recul du nombre des fidèles comme des vocations doit trouver sa réponse en Dieu, faisant apparaître la figure de l’homme ou de la femme d’aujourd’hui en quête désespérée de la miséricorde. Retrouvez-le en librairie.

6 La grâce, par Thibault de Montaigu, Plon, août 2020

Plon

Résumé : Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la grâce, une nuit, dans la chapelle d’un monastère. Afin de comprendre cette révélation soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu’il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a connu le même parcours spirituel que lui à l’âge de 37 ans. Retrouvez-le en librairie.

7 La chambre des dupes, par Camille Pascal, Plon, août 2020

© Plon

Résumé : Le roman historique par excellence, extrêmement documenté et servi par une plume experte. Un grand plaisir de lecture pour les amateurs d’Histoire. Retrouvez-le en librairie.

8 Jean-Paul II : dis-nous en qui tu crois !, par Bénédicte Delelis, Mame, juin 2020

Mame

Résumé : Le pape Jean Paul II raconte sa vie en s’adressant directement aux enfants. Retrouvez-le en librairie.

9 La grande épreuve, par Étienne de Montety, Stock, août 2020

© Stock

Résumé : Le scandale du meurtre du père Hamel avait dépassé toute fiction. Mais ici le récit prend le recul nécessaire de la transposition romanesque pour tenter de le comprendre. L’on y croise les vies d’un vieux prêtre si humain, celle d’une sœur qui la consacre aux autres. Celle d’un policier d’élite. Et aussi, celles de deux jeunes dont la colère existentielle prendra tristement -et presque médiocrement- le chemin de la radicalisation. Avec sobriété et miséricorde, l’auteur revisite la tragédie de Saint-Etienne-du-Rouvray et pose à notre époque sécularisée l’éternelle et fondamentale question du sacrifice : pour quoi sommes-nous prêts à donner notre vie ? Retrouvez-le en librairie.

10 Comprendre et vivre l’écologie : 52 semaines avec Laudato si’, par Mahaut et Johannes Hermann, Éditions Emmanuel, août 2020

© Éditions Emmanuel

Résumé : Les auteurs expliquent les enjeux de l’urgence écologique ainsi que les possibilités d’action de chacun à la lumière de la foi chrétienne et du Laudato si’ du pape François. Ils abordent notamment la défense de la biodiversité, la relation aux hommes et aux autres créatures, la foi, l’économie et la politique. Retrouvez-le en librairie.