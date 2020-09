La paroisse Sainte-Cécile de Boulogne s’agrandit

Elle n’en finit pas de bouger cette paroisse de Boulogne-Billancourt, du diocèse de Nanterre, qui pousse les murs pour mieux accueillir ses quelques 1.800 paroissiens. Ce samedi 5 septembre, l’évêque des lieux, Mgr Rougé viendra bénir la première pierre d’un foyer destiné aux jeunes étudiants, le foyer Saint-Jean, qui comprendra également des salles pour l’accueil et les rassemblements des paroissiens. Quant au presbytère qui héberge huit frères de la communauté Saint-Jean, les travaux de rénovation et d’agrandissements ont déjà commencé et se poursuivront jusqu’en 2022.

Confiée depuis 1993, aux frères de la communauté Saint-Jean, la paroisse Sainte-Cécile se situe sur un territoire urbain dense et à la population croissante, aux portes de Paris. Pour le père Barthélemy, curé de la paroisse, « la communauté paroissiale et la communauté des frères s’apportent mutuellement. La foi des fidèles me stimule, et je pense qu’ils sont aussi marqués par notre vie en fraternité, par notre témoignage de vie ». Les chiffres en témoignent, la paroisse Sainte-Cécile compte environ 1.800 paroissiens et 200 baptêmes par an. En six ans, le nombre de catéchumènes a été multiplié par deux, tout comme le nombre de couples préparés au mariage. Et l’espace manque. « Nous ne disposons que d’un seul espace sous l’église » indique le père Barthélemy qui doit souvent organiser des rencontres chez les particuliers faute de locaux ! Les travaux d’agrandissements, à près de huit millions d’euros, sont donc très attendus. Si les Chantiers du Cardinal sont partie prenante du projet, les dons des particuliers sont les bienvenus.

Agence Duthilleul, perspectives Jaime Castellanos

Un clocher et un foyer de jeunes

Le nouvel immeuble dont la première pierre sera bénie samedi 5 septembre sera en briques rouges. « Le clocher et la brique matérialiseront ce bâtiment de loin. Car le clocher, c’est le signe de l’Église dans la ville ! », indique l’architecte du projet, Jean-Marie Duthilleul. « On a voulu aussi une grande transparence avec du vitrage sur 4 mètres de hauteur, pour que les gens puissent voir ce qu’il y a à l’intérieur ». Un bel enjeu pour cette paroisse invitée à rappeler la présence de l’Église dans ce quartier. Avec dix-huit chambres et des espaces de vie commune, le foyer étudiant Saint-Jean sera installé aux deux derniers étages de l’immeuble. « Un couple sera recruté pour loger sur place et accompagner les jeunes », précise le père Barthélemy. Quant à la rénovation du presbytère, il vise à en faire un lieu de vie autonome, « une sorte de mini-monastère » avec une clôture pour permettre aux frères de vivre pleinement leur vie communautaire. Le projet prévoit également de créer des parloirs adaptés à l’accompagnement spirituel, ainsi qu’un espace pour les frères de passage.