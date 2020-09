Unissez vos prières à celles des chrétiens du monde entier pour le Liban

Le 4 août 2020, une double explosion dans le port de Beyrouth causait la mort d’au moins 190 personnes et générait une grave crise politique au Liban. Lors de l’audience générale du 2 septembre 2020 , le pape François a appelé à une Journée universelle de prière et de jeûne pour ce pays le 4 septembre, soit un mois jour pour jour après le drame.

Le cardinal Parolin, numéro 2 du Vatican, sera présent ce vendredi à Beyrouth pour le représenter personnellement. « Le Liban ne doit pas être abandonné dans sa solitude », s’est exclamé le souverain pontife, reprenant volontairement les mots de Jean Paul II en 1989 dans une lettre adressée à tous les évêques de l’Église. Les Libanais ont « toujours conservé leur foi en Dieu et démontré la capacité à faire de leur terre un lieu de tolérance, de respect, de partage », a-t-il également affirmé, insistant sur le fait que le pays du Cèdre était une terre « d’espérance ».

« Plus qu’un État », le Liban représente un « message de liberté, de pluralisme, pour l’Orient et l’Occident », a-t-il insisté, reprenant à nouveau les mots de son prédécesseur polonais. « Soyez tous des artisans de concorde et de renouveau au nom de l’intérêt commun, d’une vraie culture de la rencontre, du vivre ensemble dans la paix, de la fraternité », a-t-il poursuivi. « Sur ce fondement il sera possible d’assurer la continuité de la présence chrétienne et votre inestimable contribution au pays, au monde arabe et à toute la région, dans un esprit de fraternité entre toutes les traditions religieuses qui sont au Liban ». Le père Breidi, prêtre maronite qui accompagnait le pontife argentin, a insisté sur l’importance de recevoir un appui. « Nous avons besoin de votre soutien et du soutien de l’Église universelle », a-t-il affirmé.

Comment faire, concrètement ? Lors de cette journée de prière et de jeûne, en signe d’union spirituelle avec le peuple libanais, chacun peut réciter cette prière à Notre-Dame du Liban, patronne protectrice du pays du Cèdre, écrite par Jean Paul II lors de son voyage au Liban en 1997. Il avait alors invité les jeunes dans la basilique Notre-Dame à Harissa à prier la Vierge Marie :

Demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame du Liban, de veiller sur votre pays et sur ses habitants, et de Vous assister de sa Tendresse maternelle, pour être les dignes héritiers des saints de votre terre et pour faire refleurir le Liban, ce pays qui fait partie des Lieux saints que Dieu aime, parce qu’il est venu y faire sa Demeure et nous rappeler que nous avons à construire la cité terrestre, en ayant les yeux fixés sur les valeurs du Royaume. Amen.

Il existe aussi la prière composée par le cardinal Etchegaray :

Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.

Ils sont tes enfants, ceux qui sont brisés par la haine

et ceux qui apprennent à pardonner.

Ils sont tes enfants, ceux qui sont emmurés dans la peur

et ceux qui commencent à espérer. Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.

Si Dieu est le Père des commencements

tu es la Mère des recommencements.

Donne à ceux qui ont perdu le goût de vivre

la force de vivre encore plus pour les autres. Notre-Dame du Liban, voici ton peuple.

Tu aides l’homme vieilli par le péché

à retrouver un coin fleuri de son enfance.

Tu aides l’homme révolté par la violence

à rendre à Dieu les armes de son destin. Notre-Dame du Liban, garde ton peuple,

garde-le libre, libre, libre,

dans l’intégrité de son corps et l’unité de son âme.

Pour la gloire du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,

Pour la gloire de ton divin Fils Jésus

Pour le service des peuples de l’Orient et de l’Occident. Que le Liban vive du Liban

Pour que le monde entier vive de la paix.

Amen

Lire aussi : Comment prier chaque jour ?

Il est également possible de prier saint Charbel, le saint libanais le plus célèbre de l’Église catholique. Canonisé par Paul VI en 1977, il est officiellement le saint patron du Liban et de nombreux pèlerins se rendent chaque mois au couvent Saint-Maron, dans l’ouest du pays, où il a vécu.

Dieu, infiniment saint et glorifié dans vos saints,

qui avez inspiré au saint moine et ermite Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus,

lui accordant la force de se détacher du monde afin de faire triompher,

dans son ermitage, l’héroïsme des vertus monastiques : la pauvreté, l’obéissance et la chasteté,

nous vous supplions de nous accorder la grâce de vous aimer et de vous servir à son exemple.

Seigneur Tout-Puissant, qui avez manifesté le pouvoir de l’intercession de saint Charbel par de nombreux miracles et faveurs, accordez-nous la grâce […] que nous implorons par son intercession.

Ainsi soit-il.

Enfin, rappelons le sens du jeûne : il consiste à se priver volontairement de nourritures, et d’autres biens, au point d’être mis à l’épreuve par leur manque. Le jeûne est une opportunité d’ouvrir notre cœur à Dieu et à notre prochain, en ayant un but précis en tête. Inséparable de la prière et de la justice, il est tourné vers la conversion du cœur, sans laquelle il n’a aucun sens.