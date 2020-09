Julio César et Waldramina, les plus anciens mariés du monde !

se sont rencontrés il y a huit décennies, lorsque Waldramina, adolescente, est allée rendre visite à sa sœur déjà mariée, pendant les vacances scolaires. Julio César était le voisin et le cousin de son beau-frère.

Ils montrent au monde entier que l’amour peut être capable de surmonter les difficultés et de profiter des joies que la vie offre jour après jour, le tout dans la longue durée ! Julio César Tapia et Waldramina Reyes

La rencontre a été simple et l’engouement est venu après une longue amitié de sept ans. Car l’amitié, témoignent-ils aujourd’hui, est le moteur de leur amour. Le 7 février 1941, ils se marient dans l’église « El Belem » à Quito, la capitale de l’Equateur, lors d’une célébration intime et secrète, car la famille n’est pas d’accord avec le mariage. Seuls sont présents leurs parrains et amis les plus proches. Si l’histoire ne dit pas pourquoi les familles s’opposaient au mariage, on peut affirmer aujourd’hui qu’elles ont manqué de discernement ! Car ces deux-là étaient bel et bien fait pour vivre ensemble, et c’est à présent le Guinness des records du monde qui le proclame haut et fort !

Waldramina a découvert en Julio un homme aimant qui l’a fait tomber amoureuse de sa poésie. Julio de son côté, a été captivé par la bonté et la beauté de Waldramina, avec laquelle il partage ses passe-temps et de longues heures de conversation. Ils ont eu 5 enfants, qui sont eux-mêmes aujourd’hui grands-parents et arrière-grands-parents ! Julio et Waldramina peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir 11 petits-enfants, 21 arrière-petits-enfants et 9 arrière-arrière-petits-enfants !

Julio César et Waldramina étaient enseignants. C’est ainsi qu’ils témoignent à quel point l’éducation est un pilier, « elle nous a permis de tracer un chemin pour toutes les générations de notre grande famille ». Car si on leur demande qu’est-ce qui est le plus important pour eux, ils répondent en cœur « l’unité familiale ». Comment la maintenir ? « Que l’amour et le respect soient toujours présents ». Voila donc le secret de la longévité maritale ?

Si Julio et Waldramina se disent très honorés et d’une « saine fierté » d’avoir reçu le titre de plus long mariage du monde de la part du Guinness book, ils n’en sont pas moins très humbles et attentifs aux autres, et au monde en pleine épidémie. « Il est vrai que nous vivons une période difficile, car nous sommes submergés par une pandémie qui touche tout le monde et nous n’avons toujours pas d’issue. Mais la première étape est pour nous de se discipliner, de respecter et d’aimer la vie des autres. Nous devons aussi transmettre aux générations suivantes l’exemple d’être digne et d’aller de l’avant ». Un message à faire tourner !