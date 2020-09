« Jerusalema », le tube inspiré qui a cartonné tout l’été

C’est le tube qui a fait se trémousser la planète durant tout l’été. Avec plus de 112 millions de vues sur YouTube, « Jerusalema » a été dévoilé au grand public en décembre 2019. Signée par le DJ sud-africain Master KG et sa compatriote Nomcebo Zikode, la chanson a été reprise à l’envie sur TikTok et autres réseaux sociaux au cours des derniers mois.

Gospel à la sauce sud-africaine, véritable hymne à la joie et à l’espoir, ses paroles en langue zouloue sont de plus loin d’être anodines. Leur signification ? « Jérusalem, ma maison, sauve-moi, ne me laisse pas ».

Rapidement, le hashtag #JerusalemaDanceChallenge a fait son apparition, laissant la place à un déferlement de vidéos rythmées postées, en vrac, par des soignants, des personnes handicapées, des prêtres, religieux, qui se sont filmés en dansant au son du morceau. Un véritable tube en somme un peu plus inspirant que « La Macarena » ou autres grands succès estivaux… En même temps, en temps de Covid, on peut comprendre ce choix… Rassurez-vous, les paroles ne se démodent pas et vous pouvez encore danser dessus à la rentrée. Prêt à vous lancer ?

I have a "Jerusalema" earworm & this is my current favourite dance video for it. 😆 pic.twitter.com/etAEKa3CwQ — Ottilia Anna MaSibanda (@MaS1banda) July 23, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048