40 millions de Bibles distribuées en 2019, un record

Best-seller de tous les temps, la Bible n’en finit pas de séduire. Selon un rapport de Global Scripture Distribution prenant en compte les chiffres des 148 sociétés bibliques membres de l’Alliance biblique universelle (ABU), qui s’occupe de la diffusion des Écritures, 40 millions de Bibles complètes ont été distribuées en 2019. Un record. En outre, 15 millions de Nouveaux Testaments ont également été diffusés.

Michael Perreau, directeur général de la Fédération mondiale des sociétés bibliques, y voit là un signe d’encouragement au cœur d’une période de crise : « La Parole de Dieu apporte réconfort et espoir en ces temps difficiles », a-t-il déclaré. Au total, ce sont plus de 315 millions d’articles bibliques qui ont été répartis au niveau mondial.

Parmi les Bibles distribuées, un quart était numérique, ce qui est plus élevé que jamais. Ce sont donc 10 millions d’exemplaires qui ont été téléchargés sur Internet. Les augmentations les plus fortes concernent l’Asie, l’Amérique latine, l’Europe et le Moyen-Orient. Avec 1,8 million de téléchargements, le Brésil est en tête, suivi des États-Unis et du Mexique. Un effort a également été fait pour transcrire les Écritures en langues des signes. En 2019, les Écritures étaient traduites dans 29 langues des signes.