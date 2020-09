Mission Patrimoine : c’est le moment de gratter une cathédrale ou une abbaye

À côté des Black Jack, Bingo, Vegas, Banco et autres tickets à gratter, l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse (Aude), la cathédrale Notre-Dame du Réal d’Embrun (Hautes-Alpes) ou encore le couvent des Filles de Marie de L’Île-Rousse (Corse). Le Loto du Patrimoine reprend du service depuis le 31 août 2020. Trois tickets à gratter et des grilles de Loto (cinq tirages sont prévus d’ici le 19 septembre) sont mis en vente.

Le ticket à gratter, décliné en trois versions, coûte 15 euros et permet aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Sur chacune des versions, cinq joyaux du patrimoine sont représentés, parmi lesquels de hauts lieux de la foi. « Le lieu crée du lien », a lancé Stéphane Bern, chargé de la Mission Patrimoine, lors de son lancement.

Française des Jeux

Le but de cette opération ? Restaurer le patrimoine national. Cocorico. Au total, 101 sites, choisis dans chaque département du pays, bénéficieront de l’opération. Pêle-mêle, une bergerie, un phare, des châteaux, des abbayes et des églises… Les deux premières éditions de la Mission Patrimoine ont permis de récolter 47 millions d’euros. Ceux-ci ont servi à la restauration de 39 sites et 131 sont encore en cours de rénovation. Si vous voulez sauver le patrimoine, vous savez ce qu’il vous reste à faire : commandez un Picon et attelez-vous à la tâche.