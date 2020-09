Les conseils d’Anna, 107 ans, qui a survécu à la grippe espagnole et au Covid-19

Petite, elle a survécu à la grippe espagnole et cet été, elle a fait fait un pied de nez au Covid-19 qu’elle a attrapé. Mais il faut croire que Dieu avait d’autres projets pour Anna Del Priore, 107 ans, dont la vitalité est stupéfiante. « Elle ne pense pas à son âge, elle profite simplement de chaque journée, confie Darlene Jasmine, sa petite-fille de 66 ans, au journal Today . Elle adore danser et aime la musique. Quand elle en entend, elle commencer à tapoter du pied. Pour elle, la vie est faite pour être appréciée ».

L’ancienne couturière a grandi à Brooklyn avec ses cinq frères et sœurs et ses parents, tous deux sourds. Elle a ensuite rencontré son mari, Frank, danseur de tango professionnel. Le couple a dansé ensemble pendant des années. Même après la mort de son mari, Anna est restée active, et jusqu’à son centième anniversaire, elle marchait plus d’un kilomètre par jour pour retrouver ses amis autour d’une tasse de café.

Et il semble que son appétit de vivre soit aussi contagieux que le virus puisque sa sœur cadette Helen, âgée de 105 ans, a également survécu aux deux pandémies. Le secret d’Anna ? « Soyez bon envers les autres, gardez de bons amis, soyez honnête, aimez Dieu. Et mangez beaucoup de piments forts ! ». Il ne reste plus qu’à essayer…