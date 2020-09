Le Pape ne devrait pas voyager avant 2022

Habitué aux nombreux déplacements en Italie et à l’international, le pape François ne devrait pourtant pas quitter l’Italie en 2020 mais aussi en 2021, a rapporté le quotidien italien La Repubblica le 31 août. La pandémie de Covid-19 aurait conduit le Saint-Siège à reporter toutes les visites apostoliques jusqu’à ce qu’un vaccin fiable soit trouvé.

Le dernier voyage en Italie du pape François a eu lieu à Bari, le 23 février et son dernier voyage international s’est déroulé en Thaïlande et au Japon du 19 au 26 novembre 2019. Le 31 mai 2020, un voyage à Malte était prévu mais il a été annulé. Aucun voyage n’a été programmé pour la fin de l’année 2020 et il devrait en être de même pour toute l’année 2021. Le double rendez-vous consacré aux familles et aux jeunes, à Rome en 2021 et à Lisbonne en 2022, a été reporté à 2022 et 2023, si la situation sanitaire le permet.

La nomination du responsable de l’organisation des voyages apostoliques Mgr Maurizio Rueda à la nonciature du Portugal, renforce cette hypothèse, d’autant plus qu’il n’a pas encore été remplacé. À la fin 2021, cela fera donc deux années que le Saint-Siège n’aura pas organisé de déplacement papal. Une si longue pause n’a eu lieu qu’entre les pontificats de Paul VI et de Jean Paul II.