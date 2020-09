Livres : les meilleures ventes du mois d’août

1 Un été avec Pascal, par Antoine Compagnon, Ed. des Equateurs, juin 2020

Ed. des Equateurs

Résumé : A la suite de sa série d’émissions radiophoniques ayant donné lieu à « Un été avec Montaigne », l’auteur réitère l’exercice avec Blaise Pascal. Comme Montaigne, l’auteur des « Pensées » apparaît comme l’un des fondateurs de la modernité, s’intéressant tant à la question de la violence, de la vérité, de la tyrannie, ou encore du divertissement. Retrouvez-le en librairie.

2 Couples, réveillez votre amour !, par le cardinal Robert Sarah, LIFE éditions, juillet 2020

Résumé : Des conseils pour faire renaître l’amour au sein des couples en invitant le Christ au centre de sa vie. Retrouvez-le en librairie.

3 La force dans l'épreuve, par le pape François, Ed. Bayard, juillet 2020

Résumé : Huit textes inédits prononcés par le pape François durant la pandémie de Covid-19. Il invite à envisager avec sérénité le futur, à assouplir les sanctions internationales, à alléger la dette des pays pauvres et à instaurer un cessez-le-feu mondial. Retrouvez-le en librairie.

4 Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au nouveau monde, par Philippe de Villiers, éditions Fayard, juin 2020

Résumé : Comme il le prophétisait au milieu des années 90, une « grippe de New Dehli est arrivée dans le Berry ». Dans son nouvel essai qui ressemble à un cri de colère, le chantre du souverainisme relate ses échanges avec le ministre Emmanuel Macron et expose son analyse du pouvoir, de la crise et de l’état de notre nation. Retrouvez-le en librairie.

5 Le matin, sème ton grain, Eric de Moulins-Beaufort, MAME, juin 2020

Mame

Résumé : La prise de parole attendue sur la crise sanitaire de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France sous la forme d’une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Retrouvez-le en librairie.

6 L'idolâtrie de la vie, par Olivier Rey, Ed. Gallimard, juin 2020

© Gallimard

Résumé : Qu’attendons-nous de nos gouvernants ? Pourquoi sommes-nous toujours et de plus en plus vite déçus ? Quelle logique sous-jacente de la modernité démontre le confinement et sa totale acceptation ? Le chercheur spécialiste de la sécularisation propose une réponse matricielle à ces questions essentielles posées par la crise sanitaire. Un court essai remarquable. Retrouvez-le en librairie.

7 Marie-Clotilde de France : la sœur oubliée de Louis XVI, par Dominique Sabourdin-Perrin, Ed. Salvator, juin 2020

© Salvator

Résumé : La biographie de Marie-Clotilde, la sœur de Louis XVI et de Madame Elisabeth. Elle se marie en 1775 à Versailles avec le prince de Piémont et vit à Turin ainsi que dans les châteaux avoisinants. Elle oeuvre pour la religion catholique et devient reine en 1796. Elle part en exil à travers l’Italie pour fuir les Français qui veulent l’enlever, puis décède à Naples en 1802. Retrouvez-le en librairie.

8 Comment discerner, par Pascal Ide, Ed. de l'Emmanuel, mars 2020

Résumé : Il est vrai de dire que chacun des livres du père Pascal Ide est un best-seller ! Cette fois-ci, son dernier livre sur le thème du discernement ne manquera pas, encore, de rejoindre la liste des grands succès de l’auteur qui, avec son talent narratif et son humour, nous aide ici à faire les bons choix au bon moment. Retrouvez-le en librairie.

9 L'or du temps, par François Sureau, Ed. Gallimard, mai 2020

Gallimard

Résumé : Récit fleuve et tourbillonnant, L’Or du temps de François Sureau remonte la Seine de La Source à Paris en convoquant la grande et la petite Histoire. Entre fascination et reconnaissance, ce livre se lit comme un songe, une rêverie et constitue un vibrant hommage à la France, son histoire et sa culture. Retrouvez-le en librairie.

10 Changeons de voie : les leçons du coronavirus, par Edgar Morin, Ed. Denoël, juin 2020

Denoël

Résumé : Une réflexion sur les bouleversements sociologiques provoqués par la Covid-19. L’humanité à l’échelle planétaire a été touchée et à tous les niveaux, de l’individu à l’Etat. L’économie, les modes de vie et les comportements ont été modifiés. Le sociologue explique comment cette crise complexe et multiple peut initier une mutation en profondeur de la société. Retrouvez-le en librairie.