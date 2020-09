Les Litanies du saint Nom de Jésus ou quand le Christ vient nous assister

Quand on pense aux Litanies du saint Nom de Jésus, impossible de ne pas avoir en tête les paroles de saint Paul : « Tout ce que vous faites en parole ou en travail, faites-le au nom du Seigneur Jésus » ( Col 3, 17 ). Les paroles, tirées des Écritures saintes, sont consacrées à la louange et à la gloire du Christ. Ce serait saint Bernardin de Sienne et saint Jean de Capistran, tous deux franciscains, qui seraient à l’origine de la première ébauche. Approuvées pour usage privé par le pape Sixte V en 1585, elles ont ensuite été approuvées pour récitation publique par le pape Léon XIII en 1886.

La congrégation Notre-Dame du Cénacle rapporte que, pour se tenir unie à Dieu, sainte Thérèse Couderc, sa fondatrice, avait noté sur plusieurs bouts de papier chacune des invocations du saint Nom de Jésus. Rassemblés dans un sac, elle les tirait pour les méditer pendant son travail de couture. « Il faut vous habituer à vous servir de Notre-Seigneur », disait-elle à une sœur. « [Tirer des invocations] vous aidera, lui à penser au bon Dieu, cela m’aide beaucoup moi-même à me tenir unie à Lui ».

V. Seigneur, ayez pitié de nous.

R. Seigneur, ayez pitié de nous.

V. O Christ, ayez pitié de nous.

R. O Christ, ayez pitié de nous.

V. Seigneur, ayez pitié de nous.

R. Seigneur, ayez pitié de nous.

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.

Jésus, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de nous.

Jésus, splendeur du Père, ayez pitié de nous.

Jésus, splendeur de la lumière éternelle, ayez pitié de nous.

Jésus, roi de gloire, ayez pitié de nous.

Jésus, soleil de justice, ayez pitié de nous.

Jésus, Fils de la Vierge Marie, ayez pitié de nous.

Jésus, aimable, ayez pitié de nous.

Jésus, admirable, ayez pitié de nous.

Jésus, Dieu fort, ayez pitié de nous.

Jésus, Père des siècles à venir, ayez pitié de nous.

Jésus, Ange du grand conseil, ayez pitié de nous.

Jésus, très puissant, ayez pitié de nous.

Jésus, très patient,ayez pitié de nous.

Jésus, très obéissant, ayez pitié de nous.

Jésus, doux et humble de cœur,ayez pitié de nous.

Jésus, qui aimez la chasteté, ayez pitié de nous.

Jésus, qui nous aimez, ayez pitié de nous.

Jésus, Dieu de paix, ayez pitié de nous.

Jésus, auteur de la vie, ayez pitié de nous.

Jésus, modèle des vertus, ayez pitié de nous.

Jésus, zélateur des âmes, ayez pitié de nous.

Jésus, notre Dieu, ayez pitié de nous.

Jésus, notre refuge, ayez pitié de nous.

Jésus, Père des pauvres, ayez pitié de nous.

Jésus, trésor des fidèles, ayez pitié de nous.

Jésus, bon pasteur, ayez pitié de nous.

Jésus, vraie lumière, ayez pitié de nous.

Jésus, sagesse éternelle, ayez pitié de nous.

Jésus, bonté infinie, ayez pitié de nous.

Jésus, notre voie et notre vie, ayez pitié de nous.

Jésus, joie des anges, ayez pitié de nous.

Jésus, roi des patriarches, ayez pitié de nous.

Jésus, maître des apôtres,ayez pitié de nous.

Jésus, docteur des évangélistes, ayez pitié de nous.

Jésus, force des martyrs, ayez pitié de nous.

Jésus, lumière des confesseurs, ayez pitié de nous.

Jésus, pureté des vierges, ayez pitié de nous.

Jésus, couronne de tous les saints, ayez pitié de nous.

Soyez-nous propices, pardonnez-nous, Jésus.

Soyez-nous propices, exaucez-nous, Jésus.

De tout mal, délivrez-nous, Jésus.

De tout péché, délivrez-nous, Jésus.

De votre colère, délivrez-nous, Jésus.

Des embûches du démon, délivrez-nous, Jésus.

De l’esprit de fornication, délivrez-nous, Jésus.

De la mort éternelle, délivrez-nous, Jésus.

Du mépris de vos inspirations, délivrez-nous, Jésus.

Par le mystère de votre sainte Incarnation, délivrez-nous, Jésus.

Par votre Nativité, délivrez-nous, Jésus.

Par votre Enfance, délivrez-nous, Jésus.

Par votre vie toute divine, délivrez-nous, Jésus.

Par vos travaux, délivrez-nous, Jésus.

Par votre Agonie et votre Passion, délivrez-nous, Jésus.

Par votre Croix et votre abandonnement, délivrez-nous, Jésus.

Par vos langueurs, délivrez-nous, Jésus.

Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nous, Jésus.

Par votre Résurrection, délivrez-nous, Jésus.

Par votre Ascension, délivrez-nous, Jésus.

Par l’institution de la sainte Eucharistie, délivrez-nous, Jésus.

Par vos joies, délivrez-nous, Jésus.

Par votre gloire, délivrez-nous, Jésus.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Jésus.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Jésus.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Jésus.

Jésus, écoutez-nous. Jésus, écoutez-nous.

Jésus, exaucez-nous. Jésus, exaucez-nous.

Prions :

Seigneur Jésus-Christ qui avez dit : « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira » : donnez-nous, nous vous en supplions, un tel attrait de votre amour tout divin, que nous vous aimions de tout cœur, de bouche et d’action, et que nous ne cessions jamais de vous louer. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Ainsi Soit-il.