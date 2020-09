Célibataires : que faire lorsque la frustration prend le dessus ?

Vos sentiments sont légitimes

Si vous vous sentez frustré ou simplement fatigué d’être célibataire, rappelez-vous qu’il est normal de se sentir ainsi. Nous n’avons pas été créés pour être seuls. C’est un fait que les êtres humains se sentent plus épanouis lorsqu’ils sont en relation avec d’autres personnes. Les êtres humains aspirent à être intimement connus et compris et le mariage comble ce désir. Si vous êtes actuellement célibataire, la vie peut vous paraître sèche. Voici quatre phrases à méditer lorsque la frustration prend le dessus.

La plupart d’entre nous sont appelés au mariage. Si c’est la vocation à laquelle vous vous sentez appelé, il est frustrant et douloureux de ne pas trouver « la bonne personne », d’autant plus quand tout le monde autour de vous semble bien installé. Mais souvenez-vous : le fait que vous ne soyez pas marié aujourd’hui ne signifie pas que vous ne le serez jamais.

Vous avez de la valeur et de la dignité

Quel que soit votre état de vie, vous êtes appelé à la sainteté, et cet appel est plus important que votre vocation spécifique, quelle qu’elle soit. Et puis, si trouver un conjoint et vivre la vocation conjugale rend certainement cet appel à la sainteté plus tangible, il est possible de mener une vie pleine, complète et sainte sans. Les saints nous en offrent de bons exemples. Sainte Marguerite Bays était une couturière suisse qui ne s’est jamais mariée et qui a consacré sa vie à enseigner le catéchisme aux enfants et à servir les pauvres. Pier Giorgio Frassati est tombé amoureux d’une amie, Laura, mais a décidé de ne pas l’épouser pour le plus grand bien de sa famille. D’innombrables autres ont mené le bon combat et ont atteint la sainteté sans conjoint à leurs côtés.

Projetez vos frustrations vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur

Lorsque vous vous sentez vraiment frustré ou en colère, au lieu de vous apitoyer sur vous-même, trouvez quelqu’un à qui rendre service. Faites des courses pour un parent âgé, appelez un ami à qui vous n’avez pas parlé depuis un moment, prenez un café avec un collègue fatigué. Plus vous prendrez l’habitude de vous tourner vers les autres lorsque vous vous sentez déprimé, plus vite vous pourrez surmonter vos frustrations (car vous passerez moins de temps en colère et plus de temps à vous soucier des autres).

Renforcez les liens avec votre entourage

Même si vous rencontrez votre conjoint demain, les personnes qui sont déjà dans votre vie y resteront. Votre famille et vos bons amis voudront toujours faire partie de votre vie. De plus, plus vous aimez les autres, plus il devient facile d’aimer en général. Trouvez le langage de l’amour de votre mère, et montrez-lui son amour de cette façon. Organisez un dîner pour vos amis. Apprenez à mieux connaître vos proches… Autant de façons de mieux les aimer.