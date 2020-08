Covid-19 : le pape François console Carlo qui a perdu ses deux parents

Le Covid-19 l’a frappé de plein fouet. Carlo Chiodi, 50 ans, est routier dans la province de Bergame (Italie), une région durement touchée par la pandémie. Il a perdu simultanément son père et sa mère sans avoir pu leur dire au revoir. Un sacré coup dur. Très ébranlé, il a écrit au Pape pour lui confier sa peine. Mais il était alors loin d’imaginer que ce courrier le conduirait quelques semaines plus tard dans les couloirs de la résidence Sainte Marthe , où vit le pape François. Celui-ci l’a en effet invité à participer à la messe qu’il y célèbre chaque matin avant de le recevoir en privé dans ses appartements avec sa femme Monia et leurs enfants Daniele et Gaia, âgés de 16 et 13 ans.

Le Pape « m’a dit que les pleurs et la colère sont humains, qu’il est normal de se mettre en colère et que c’est une forme de prière lorsqu’on est seul et que l’on ressent de la douleur. Il a poursuivi en disant que la solution n’était pas de se retenir et de se convaincre que l’on ne souffre pas. Il faut se libérer des fardeaux qui affligent le cœur », a déclaré Carlo Chiodi, touché par « l’humanité » du Saint-Père, au journal italien L’Eco di Bergamo. Après l’Angélus, le pontife argentin a salué cette famille et a prié pour les victimes du Covid-19.