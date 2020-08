Silence ! Ce mystérieux portrait de sainte Anne, mère de la Vierge Marie interpelle…

C’est un geste inhabituel : sur une fresque datée du VIIIe ou IXe siècle, découverte lors des fouilles à la cathédrale de Faras, dans l’ancienne Nubie, région du nord du Soudan actuel, sainte Anne est représentée avec l’index de sa main droite posé sur ses lèvres. On dirait qu’elle demande de se taire et de faire silence. Découvert dans les années 1960 par une équipe d’archéologues polonais lors d’une fouille de la cathédrale de Faras dans l’ancienne Nubie (une région du nord du Soudan et de l’extrême sud de l’Egypte) ce portrait unique dans son genre intrigue.

La peinture murale détrempée à la technique al secco fait partie de la collection du Musée national de Varsovie depuis 1964. Elle a été découverte dans le cadre d’un projet de l’UNESCO visant à préserver les reliques du royaume médiéval de Nubie, qui dominait autrefois la vallée du Nil. C’est vers 545 que le roi et ses nobles nubiens se sont convertis au christianisme grâce à l’arrivée de missionnaires envoyés de Constantinople par l’impératrice Théodora.

Pour le professeur Michalowski qui dirigeait les fouilles, le portrait est incontestablement celui de sainte Anne, la mère de la Vierge Marie et la grand-mère de Jésus, grâce à l’inscription qui se trouve en dessous du portrait et qui dit : «Sainte Anne, mère de la Mère de Dieu ».

Selon la tradition chrétienne, sainte Anne était la mère de Marie et la grand-mère de Jésus. Avec son mari Joachim, le couple n’avait pas d’enfant jusqu’au jour où grâce à la prière et à leur foi en Dieu, Anne a donné naissance à une fille, Marie. On pense que sainte Anne était vénérée dans l’ancienne Nubie notamment parce que les femmes la priaient pour qu’elle les aide à donner naissance à un enfant.

Pourquoi sainte Anne de Faras demande-t-elle le silence ?

Que signifie ce geste sur son unique représentation de ce type ? Il en existe quelques interprétations différentes. Certains chercheurs affirment qu’elle demande le silence, ce qui, selon le site spécialisé ArchaeoTravel.eu, pourrait faire référence au silence divin, cette expérience de Jésus « semblable à la situation de l’homme qui, après avoir écouté et reconnu la Parole de Dieu, doit aussi faire face à son silence », comme l’explique dans un de ses Verbum domini le pape Benoit XVI. C’est pourquoi, dans la dynamique de la Révélation chrétienne, le silence divin apparaît comme une expression importante de la Parole de Dieu.

Une autre théorie indique que le geste de sainte Anne montre qu’elle est tout simplement en train de prier. Rarement vu dans l’art chrétien, ce geste peut faire référence à une tradition chrétienne égyptienne (copte) selon laquelle les croyants priaient en tenant un doigt de la main droite sur les lèvres. Le geste était censé alors de les protéger du mal qui tenterait de pénétrer dans leur cœur pendant la prière…