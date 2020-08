Prière pour la rentrée scolaire

Demain, c’est la rentrée ! Nous revenons de vacances avec plein de beaux souvenirs dans la tête. Sois béni, Seigneur, pour tous tes cadeaux de l’été : les bonnes journées en famille, la joie de l’amitié, les paysages et le soleil.

Demain, c’est la rentrée ! Une année pleine de découverte commence à l’école, au catéchisme, dans nos activités. Donne-nous de la curiosité et de l’enthousiasme !

Demain, c’est la rentrée ! Nous allons retrouver nos amis. Et aussi découvrir de nouveaux camarades. Prépare notre cœur à toutes ces rencontres. Fais-nous aller vers les autres et ne jamais laisser quelqu’un seul dans la cour de récréation. Aide-nous à ne pas nous moquer de ceux qui sont différents de nous. Donne-nous de trouver des amis avec qui partager nos joies et nos jeux.