La vie des chrétiens est toujours un combat, déclare le pape François

« La croix est un scandale » pour ceux qui ont une « foi immature », a expliqué le Souverain pontife lors de l’Angélus de ce dimanche depuis la fenêtre du Palais apostolique. Pour le Christ, au contraire, éviter la croix aurait été le vrai scandale. S’il veut suivre le « chemin du vrai disciple », le chrétien ne doit donc pas voir dans la croix un obstacle. Au contraire, il doit être capable de « porter sa propre croix » ce qui demande d’« assumer avec foi et responsabilité cette part de travail et de souffrance que la lutte contre le mal implique », a-t-il expliqué, car « la vie des chrétiens est toujours un combat ».

En commentant l’Évangile du jour tiré du 16e chapitre de Saint-Matthieu (Mt, 16, 21-27) le Souverain pontife a rappelé ainsi ce que signifie suivre le Christ jusqu’à l’épreuve de la croix. La première exigence est alors un « renoncement à soi-même » a indiqué le Souverain pontife. Cela « ne signifie pas un changement superficiel » pour le chrétien mais au contraire « une conversion, un renversement des valeurs ».

La croix n’est pas un objet superstitieux

Le chrétien peut alors porter sa croix, et participer ainsi « avec le Christ au salut du monde ». C’est dans cette optique que les catholiques accrochent une croix au mur de la maison ou la portent autour du cou, a souligné le Saint-Père. La croix est « un signe » de la volonté d’être « unis au Christ pour servir avec amour ses frères et sœurs, en particulier les plus petits et les plus fragiles ».

La croix « ne doit pas être réduite à un objet superstitieux ou à un col ornemental », a cependant mis en garde le Souverain pontife. Elle est uniquement le « signe sacré de l’Amour de Dieu et du Sacrifice de Jésus », qui appelle le chrétien à l’imiter, en dépensant sa vie « sans réserve par amour de Dieu et du prochain ».