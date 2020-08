Pie X, le pape qui a héroïquement affronté une épidémie de choléra

En 1873 est survenue une violente épidémie de choléra. Les habitants de Salzano en savaient peu sur l’hygiène de vie et encore moins sur l’impact des ordures mal trier; il était difficile de leur faire adopter les mesures de précautions. Don Giuseppe [connu aujourd’hui sous le nom de Pie X] jouait tous les rôles : médecin, infirmier, et inspecteur sanitaire, en plus de ses devoirs de prêtres. Il fallait non seulement s’occuper des malades et des mourants, mais également consoler et donner du courage aux vivants. “Sans notre cher Don Giuseppe,” disait un vieil homme, “je serai mort de peur et de chagrin durant ces temps tragiques.” Certains habitants se sont même imaginés que les remèdes et médicaments prescrits par le médecin avaient pour but d’abréger leurs souffrances rapidement, et refusaient de les prendre s’ils n’étaient pas administrés par les mains du prêtre.