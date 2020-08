Fin du match. La cathédrale Notre-Dame de Rouen l’a emporté de justesse contre l’église Saint-Étienne de Caen à l’issue d’un match plein de rebondissements. On en a vu, du beau monde, sur la pelouse de la twittosphère ces derniers jours. Lancé sur Twitter par Noé, ou Nonochka sur les réseaux sociaux, un étudiant caennais en histoire de l’art, le concours des églises remarquables a mis en concurrence différents édifices du monde entier tels que les cathédrales de Cologne, de Milan, de Bayeux, la Sagrada Familia. Au total, 32 églises étaient en lice pour obtenir le prestigieux trophée et les 1201 votants ont été invité à se prononcer sur leur église de prédilection.

À 53% contre 47%, le jeu était serré et c’est finalement Rouen qui est sorti vainqueur de cette ligue des champions au caractère inédit après avoir éliminé sa sœur et concurrente caennaise. Si l’on exclue le caractère un tantinet subjectif de ce résultat avec deux cathédrales normandes en finale, il faut remarquer que l’idée n’en est pas moins bonne et qu’elle permet de partager un patrimoine spirituel exceptionnel avec le plus grand nombre.

Après des huitième de finale à rebondissements, préparez-vous pour des quarts surprenants. Une confrontation 100% italienne, trois édifices normands et une confrontation Espagne-Allemagne https://t.co/VdmoSQyvpD pic.twitter.com/Q2Mq7sVxtl — nonochka (@NoeGangr) August 21, 2020

En images : Les cathédrales à avoir vues dans sa vie