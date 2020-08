Biélorussie : des manifestants enfermés dans une église par les forces de l’ordre

Depuis l’élection controversée d’Alexandre Loukachenko dimanche 9 août, des dizaines de milliers de manifestants défilent dans les rues de Minsk et d’autres villes de Biélorussie afin de réclamer le départ du président, au pouvoir depuis 1994. Alors que la répression menée par ce dernier est d’une grande violence, ces deux images donnent à comprendre l’une des nombreuses facettes de cette contestation et la manière dont les Églises du pays se mobilisent.

La première s’est déroulée le 21 août. Une chaîne humaine de 13 kilomètres reliant deux lieux symboliques, la prison Akrescina, dans laquelle des manifestants ont été emprisonnés par le gouvernement après les premières manifestations, et la forêt de Kourapaty une zone forestière des environs de Minsk où de nombreuses exécutions furent perpétrées par le régime soviétique de 1937 à 1941, a été organisée. Appelée « chaîne de la repentance », elle a été lancée à l’initiative d’un activiste protestant. « L’idée était d’incarner symboliquement un lien entre les violences bolchéviques de l’époque et les violences perpétrées actuellement », explique à Aleteia Andrej Strotsev, étudiant biélorusse actuellement en master 2 en Sciences sociales de la religion à l’EHESS. Certains sont venus avec des icônes, des drapeaux, d’autres encore avec des bougies. « Si elle a été lancée par un protestant, ce n’est pas une manifestation religieuse mais un rassemblement qui témoigne de l’unité des Biélorusses, par-delà leur religion ».

Very beautuful and symbolic protest: from Kurapaty forest to Akrescina prison. People created the 13km human chain between the two most horrific places in Minsk where people were tortured and killed. To not forget. pic.twitter.com/5idR7miWm9

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 21, 2020