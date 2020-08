Comment apprécier la vie lorsque tout paraît incertain

Il est naturel de vouloir parfaitement contrôler son avenir. Lorsque nous maîtrisons la situation, nous pouvons prédire ce qu’il arrivera et nous sentir en sécurité. Mais en réalité, nous n’avons que peu d’emprise sur le futur, et quand tout se bouscule quotidiennement, cela peut nous faire tomber dans l’anxiété.

La clé pour garder la tête sur les épaules et continuer à apprécier la vie lorsque l’avenir n’est plus entre nos mains, est de se concentrer sur l’aujourd’hui. Jésus disait à ses disciples : « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine » (Mt 6, 33-34)

Jésus veut que nous vivions la Parole aujourd’hui, dans l’instant présent. Le père François Xavier Lasance (1860-1946), prêtre américain, explique cette manière de vivre dans son ouvrage Mon livre de prières (1913).

Un secret de la douce et joyeuse vie chrétienne est d’apprendre à vivre jour par jour. Ce sont les longs chemins qui nous fatiguent. Nous prenons la vie dans son entièreté, comme un long trajet périlleux à parcourir… Nous ne pouvons courir sans cesse durant un demi siècle. Mais en réalité, il n’y a pas de chemin. La vie ne nous arrive pas toute à la fois; elle vient jour par jour.

Lorsque nous méditons sur la vie, il est facile de penser que tout peut arriver à la fois. Pourtant, ce n’est jamais le cas. À chaque moment qui passe, nous devons nous concentrer sur cet instant précis.

C’est un secret béni, que de vivre au jour le jour. Chacun peut porter son fardeau, peu importe son poids, jusqu’à la nuit tombée. Chacun peut faire son travail, peu importe sa charge, pour une journée. Chacun peut vivre tendrement, patiemment, amoureusement, purement, jusqu’à ce que le soleil se couche. Et ceci est pour nous ce qui signifie vivre : un jour à la fois.

Si nous nous concentrons sur le jour présent, il est plus facile d’apprécier la vie. Il ne faut pas négliger que nos actions affecteront notre futur et réaliser que nous ne sommes pas en contrôle de notre vie. Trop s’attarder sur l’avenir peut nous empêcher de réellement profiter du présent.

Faites votre devoir du jour, chasser les tentations du jour, et ne faiblissez pas en pensant à ce que vous ne pouvez pas voir, et ne pourriez pas comprendre si vous le voyiez. Dieu nous offre les nuits pour finir nos jours. Nous ne pouvons voir au-delà d’elles. Les horizons proches rendent la vie plus simple et nous donnent les secrets bénis de la bonne et sainte manière de vivre.

Tout peut changer demain. Notre devoir important est de remplir nos obligations du jour même et faire confiance à Dieu pour s’occuper du reste. Lorsque nous vivons nos vies en faisant confiance à Dieu et en vivant dans le moment présent, nous pouvons enfin nous reposer et apprécier la vie qu’Il nous a donné.

