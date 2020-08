Pakistan : mariée de force à son agresseur, Maira Shahbaz s’est évadée

Son histoire avait fait réagir la communauté internationale. Jeune chrétienne pakistanaise de 14 ans, Maira Shahbaz, enlevée par des hommes armés pendant le confinement imposé face à la pandémie de Covid-19, avait été contrainte d’épouser l’un de ses ravisseurs et de renier sa foi. D’après l’Aide à l’Église en détresse (AED) , elle a réussi à s’échapper de chez Mohamad Nakash, l’homme qui, selon le tribunal de Lahore, est son mari légitime.

La jeune femme aurait fui le domicile de Nakash, près de Faisalabad, où des sources proches de sa famille affirment qu’elle avait été obligée de se prostituer. Maintenant, elle, sa mère et ses trois frères et sœurs sont en fuite, et leur localisation n’a pas été divulguée par crainte de représailles, rapporte encore l’association. « Ils ont menacé de tuer toute ma famille. Ma vie était en danger lorsque j’étais aux mains des ravisseurs. Nakash m’a violée sauvagement à plusieurs reprises », a confié l’adolescente dans une déclaration dont l’AED a pu se procurer une copie par l’avocat de la famille.

Maira Shahbaz assure également avoir été forcée de se convertir, soulignant qu’elle avait été trompée en signant des documents vierges, extorqués par le ravisseur. Elle a ajouté que le ravisseur et ses complices avaient menacé de publier sur internet la vidéo du viol si elle ne répondait pas à leurs demandes.