Les anges sont-ils parmi nous ?

L’existence des êtres spirituels, non-corporels, que l’Écriture Sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l’Écriture est aussi net que l’unanimité de la tradition. […] En tant que créatures purement spirituelles, ils ont intelligence et volonté : ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L’Éclat de leur gloire en témoigne.

Croire en la présence de mystérieux êtres spirituels est commun à de nombreuses religions du monde, y compris le christianisme. Pour les catholiques, croire aux anges fait partie de la foi, c’est une révélation de Dieu confirmée par des expériences extraordinaires. Le Catéchisme de l’Église Catholique explique ainsi ( CCC 328, 330 ) :

On estime que ces êtres spirituels ne possèdent pas de corps physique, c’est pourquoi on ne peut les voir avec nos yeux. Cependant, ils sont capables d’avoir un impact sur le monde visible et invisible, en nous accompagnant quotidiennement (CCC 336) :

Du début au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. “Chaque fidèle a à ses côtés un ange protecteur et pasteur pour le conduire à la vie”. Dès ici bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société bienheureuse des anges et des hommes, unis en Dieu.

Jésus lui-même a confirmé sa foi dans les anges qui sont présents parmi nous (Mt 18:10) :

Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un mystère qu’il faut accepter avec foi, puisque nos sens physiques sont incapables de détecter leur présence à nos côtés. Nous pouvons “sentir” cette présence dans notre âme, ou bien remarquer certaines pensées entrer dans notre esprit, mais il est rare d’apercevoir une preuve irréfutable de leur existence.

Jésus lui-même et beaucoup de saints au fil des siècles ont encouragé à croire à leur rôle caché dans notre salut… Ce qui devrait être réconfortant pour nous car cela signifie que nous ne sommes jamais seuls dans ce monde et toujours entourés d’être spirituels créés pour nous mener plus proche de Dieu.

