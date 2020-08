Il n’est jamais trop tard pour vivre ses rêves : à 96 ans, Giuseppe décroche son diplôme de philo

À 96 ans, Giuseppe Paterno prouve qu’il est toujours temps de donner corps à ses rêves. Cet Italien engagé dans la Marine durant la Seconde Guerre mondiale, puis cheminot, a décidé en 2017 de franchir le pas et s’est inscrit à l’université de Palerme pour y étudier l’histoire et la philosophie. Le Sicilien a en effet grandi dans une famille où l’argent ne coulait pas à flots. Impossible pour lui, jeune, d’envisager des études universitaires. Mais mieux vaut tard que jamais et c’est plusieurs décennies après que l’ancien cheminot décide de passer à l’action, comme le rapporte l’agence Reuters.

Très investi dans son travail, l’étudiant a passé des nuits entières à potasser ses cours sur sa vieille machine à écrire, quitte à rester parfois debout jusqu’à minuit. Et au terme de trois années d’apprentissage intense, il a enfin été diplômé. Une sacrée fierté pour sa famille et pour lui-même qui est ainsi devenu le diplômé le plus âgé de la Botte. Tout vient à point… qui sait attendre.