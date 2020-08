M de Marie : la beauté du lien entre jeunes et moins jeunes

On se demande quels secrets peuvent bien échanger cette fillette et la femme qui l’accompagne, qui marchent loin derrière la calèche de la route Ouest du M de Marie , actuellement de passage au Bailleul (Sarthe). Le charme de ce tandem témoigne que le M de Marie, c’est non seulement des kilomètres parcourus et des veillées de prière, mais aussi la beauté du lien intergénérationnel.