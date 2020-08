Biélorussie : l’archevêque de Minsk appelle à « transformer les cœurs »

Face à la crise sociale et politique qui secoue la Bélorussie après la réélection controversée du président sortant Alexandre Loukachenko, Mgr Kondrusiewicz, archevêque catholique de Minsk et Moguilev a fait appel à la prière et à la « transformation des cœurs » en suivant l’exemple de la Vierge Marie lors de la messe au sanctuaire marial de Braslaw ce 22 août.

Selon la radio bélarusse Maryja, en dépit du manque de pèlerinages organisés en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19, de nombreux fidèles sont venus ce dimanche dans ce haut lieu spirituel marial de tous les coins de la Biélorussie pour répondre à son appel.

Un signe, selon le président de la Conférence des évêques catholiques de Biélorussie que les gens viennent dans les sanctuaires « non pour battre des records et se vanter de leurs réalisations, mais pour se fortifier spirituellement et demander à Dieu par l’intercession de ses saints, en particulier la Bienheureuse Vierge Marie, ce qui semble impossible sans son aide. Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu », a-t-il déclaré en faisant de façon solennelle appel à la prière et au dialogue. « Nous n’avons qu’à faire totalement confiance à Dieu, comme Marie l’a fait », a-t-il conclu ce dimanche, le jour des grandes protestations qui ont eu lieu dans tout le pays, un mouvement de contestation historique sans précédent.