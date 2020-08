Une prière pour demander au Seigneur d’imiter la Sainte Famille

Entre l’école, les chamailleries, les emplois du temps de chacun etc., pas toujours facile de vivre en famille. Pourtant, chacune est appelée à imiter le modèle de la Sainte Famille . En tant que pécheurs, nous ne pourrons jamais atteindre le niveau de sainteté de l’Immaculée Vierge Marie ou de Jésus, fils de Dieu. Toutefois, nous pouvons faire tout notre possible pour imiter leurs vertus et demandez leur aide pour que la paix et l’harmonie règnent au sein du foyer familial.

Voici une prière tirée de My Prayer Book, recueil du début du XXe siècle, afin de demander à Dieu la grâce de pouvoir marcher dans les pas de la Sainte Famille.

Accordez-nous, Seigneur Jésus, de toujours suivre l’exemple de votre Sainte Famille, afin qu’à l’heure de notre mort, votre glorieuse mère toujours vierge avec le très saint Joseph viennent à notre rencontre, et que nous méritions d’être reçu par vous dans votre foyer éternel.