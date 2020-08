Mexique : dix ans après avoir été engloutie par les eaux, la Vierge du fleuve réapparaît

Fin juillet, la ville de Monterrey, au nord-est du Mexique, a été frappée par l’ouragan Hanna, qui a provoqué des pluies diluviennes et des crues soudaines. Au milieu de ce cataclysme qui a provoqué la mort de 532 personnes et laissé place à la désolation, un magnifique signe d’espérance est apparu. Une sculpture de douze mètres de haut représentant Notre-Dame de Guadalupe, patronne du Mexique , a émergé du lit de la rivière Santa Catarina après avoir passé dix ans enfouie sous la boue et les pierres.

Bénie par le pape Jean Paul II lors de sa visite dans le pays en mai 1990, la statue était ensuite restée en place pendant vingt ans pour commémorer le passage pontifical. Mais le 30 juin 2010, alors que l’ouragan Alex frappe cruellement Monterrey, la crue de la rivière Santa Catarina – sèche presque toute l’année en surface mais avec des eaux souterraines, emporte tout sur son passage : ponts, routes… et la statue de Notre-Dame de Guadalupe. Impossible par la suite, malgré les recherches menées par l’Église locale, de localiser la sculpture de dix tonnes bloquée par un amoncellement de roches et de boue. Une réplique avait d’ailleurs été réalisé pour la remplacer.

« Un signe très spécial »

C’est donc à la faveur d’une autre catastrophe climatique, l’ouragan Hanna, que la sculpture a refait surface grâce à la montée des eaux et aux forts courants. Elle a été découverte par un ouvrier du bâtiment à la recherche de ferraille dans la rivière selon le récit de El Universal. Mgr Rogelio Cabrera, archevêque de Monterrey, a parlé de cet événement exceptionnel comme d »un signe très spécial pour les catholiques, qui nous remplit d’espoir pour un avenir meilleur’, selon le Pastoral XXI, le journal de l’archidiocèse.

Ce n’est que le 6 août que celle qui est devenue pour les habitants la « Vierge du fleuve » a pu être retirée dans sa totalité afin d’être restaurée. Elle devrait ensuite être remise à son emplacement d’origine à côté de la rivière, là où Jean Paul II avait célébré la messe. La réplique de substitution sera quant à elle placée sur le terrain d’une paroisse dédiée à Marie reine du Mexique.