La rentrée se prépare aussi à l’eau bénite

La rentrée scolaire approche à grands pas. Au delà du contexte sanitaire particulier dans laquelle elle s’inscrit, les écoliers, comme tous les ans, préparent cartables, trousses et cahiers. Les enseignants affinent leurs cours et leurs programmes de l’année. Tandis que les plus pieux prennent soins de… bénir les établissements à grands coups de goupillon !

A l’instar de frère Anthony Ferguson, jeune prêtre catholique du diocèse de Richmond, en Virginie (à l’est des États-Unis) et aumônier des étudiants. Il a publié sur Twitter le 23 août deux photos le montrant dans un gymnase et dans une salle de classe.

School blessing to prepare for tomorrow’s first day back! Pray for our students!!!! And pray for me — their chaplain! 😎🙏 pic.twitter.com/oIEY8uSR7n — Fr. Anthony Ferguson (@FatherFerg) August 24, 2020

Habillé d’une soutane, d’un surplis et d’une étole, un seau à eau bénite dans une main et un goupillon dans l’autre, il arrose ces lieux destinés à accueillir les élèves. « What cool job you gave Father », lui lance une internaute. Chacun son travail ! Et manifestement, il y met du cœur.