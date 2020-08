Éradiquer la polio dans le monde

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient de certifier le continent africain « exempt de poliovirus sauvage », ce mardi 25 août, lors d’une conférence de presse par visioconférence réunissant le directeur général de l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, la directrice régionale pour l’Afrique, Rebecca Matshidiso Moeti, 46 chefs d’États africains ainsi que le philanthrope nigérian Aliko Dangote et le milliardaire américain Bill Gates. « Grâce aux efforts déployés par les gouvernements, le personnel soignant et les communautés, plus de 1,8 million d’enfants ont été sauvés. Les générations futures d’enfants africains peuvent vivre sans poliovirus sauvage », a ainsi déclaré le Dr Rebecca Matshidiso Moeti.

Provoquée par le poliovirus sauvage (PVS), la poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse qui touche principalement les enfants, attaquant la moelle épinière et pouvant provoquer une paralysie irréversible. Répandue partout dans le monde jusqu’à la découverte d’un vaccin dans les années 1950, les continents asiatique et africain sont longtemps restés d’importants foyers infectieux, n’ayant pas accès au vaccin. L’initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite a débuté en 1988, et voulait éradiquer la polio dans le monde d’ici l’an 2000. Il aura fallu vingt ans de plus pour atteindre cet objectif, qui semble enfin en passe d’être atteint, grâce à une rare prise de conscience collective et à d’importants efforts financiers (19 milliards de dollars sur trente ans).

Si l’OMS estime encore que 30.000 enfants sont toujours « inaccessibles » sur le continent africain, le chiffre serait « trop faible » pour assurer une transmission épidémique. Reste un point de vigilance. Les cas africains de la souche dérivée du vaccin (qui entraîne les mêmes symptômes que le type sauvage), connaissent une augmentation (de 68 en 2018 à 320 en 2019), une croissance qui pourrait se poursuivre en 2020 alors que de nombreuses campagnes de vaccination ont été suspendues ces derniers mois à cause du coronavirus. Les scientifiques restent donc attentifs mais confiants.

Alors que le continent africain voit la polio disparaitre, seuls deux pays dans le monde comptent encore des contaminations : l’Afghanistan avec 29 cas en 2020, et le Pakistan avec 58 cas.