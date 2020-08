Au secours, j’ai perdu mon alliance !

Il y a des histoires émouvantes qui se terminent bien et elles sont étonnamment nombreuses. Comme celle de Francine et Émile, couple belge marié depuis 59 ans. Quelques mois après leur mariage , Émile, agriculteur, a perdu son alliance dans un champ. Depuis, impossible de mettre la main dessus… Finalement, le 9 août dernier, le précieux bijoux a été retrouvé par un chasseur de métaux de son village. La joie de cet ancien agriculteur, âgé aujourd’hui de 81 ans, a été d’autant plus grande que les noms et la date de mariage gravés sur son alliance sont restés bien lisibles. Une raison de plus pour le couple de célébrer solennellement leurs noces de diamant, tous les deux, la bague au doigt.

Si pour Francine et Émile, il a fallu attendre 59 ans avant de retrouver l’alliance perdue, des exemples moins spectaculaires mais très nombreux montrent qu’il ne faut surtout pas rester dépité sur son canapé, mais garder son calme tout en passant à l’action. Voici quelques conseils pour se donner toutes les chances de retrouver une alliance perdue.

Faites confiance à votre propre mémoire

Et si, pour retrouver votre alliance, vous vous faisiez un peu confiance ? D’après les scientifiques, notre cerveau dispose d’un mode « recherche » : il est capable de se concentrer de façon exclusive sur un objet perdu. Concrètement, il faut refaire le chemin mental de sa journée en se rappelant les moments où l’objet perdu y fait son apparition… La première cause possible de la perte d’une alliance est le glissement spontané du doigt sous l’effet de l’eau par exemple… Dans ce cas, vous pouvez toujours essayer de dévisser le coude du lavabo, il y a une chance qu’elle y soit coincée. Perdre son alliance dans un lac ou en mer est bien sûr plus compliqué.

Cependant, les personnes qui aident à ramasser des objets perdus dans les profondeurs des eaux annoncent régulièrement via internet leurs trouvailles. Quant à la garde-robe, il vaut toujours la peine de vérifier à fond toutes les poches, gants, manches des vêtements, jusqu’aux doublures mêmes les plus épaisses. Les alliances aiment également se perdre dans les draps, les fentes des canapés et fauteuils, parfois elles se glissent même dans une taie d’oreiller. Ne négligez pas non plus les chaussures, bougez les meubles, soulevez les tapis, sans jamais vous dire : « là ce n’est pas possible, l’objet ne peut être là », l’expérience prouve, que si, justement, votre alliance y est peut-être !

Appelez les services des « objets perdus »

Une fois tout le chemin effectué dans la journée avec votre alliance remémoré, entrez en contact avec tous les lieux où vous êtes passé. Un simple coup de téléphone peut vous permettre de retrouver l’objet perdu. Qu’il s’agisse d’un restaurant ou d’une boutique, des clients comme des employés touchés par la symbolique de l’alliance de mariage ont pu avoir la délicate attention de mettre en sécurité l’objet perdu.

Si vous n’avez pas de réponse, pensez à appeler les bureaux des « objets-perdus » comme celui des réseaux de transports et autres institutions : chacune des entreprises de transports (bus, réseaux ferrés), les grands lieux touristiques comme les musées ou les salles de théâtre, possèdent un service dédié.

Postez une annonce via les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus en quelques années de précieux alliés pour retrouver votre bague. Des groupes Facebook sont ainsi dédiés aux alliances perdues. Mais de simples posts partagés des milliers de fois peuvent suffire ! Ils peuvent mobiliser les internautes à la recherche de votre alliance égarée : ainsi, les « petites annonces » d’objets perdus peuvent faire le tour du monde en quelques heures, ce qui est certes trop vaste pour votre recherche mais inclura automatiquement votre zone de recherche la plus évidente. De même, de nombreux groupes sur ce même réseau sont consacrés aux alliances trouvées.

Régulièrement, les médias relatent des histoires touchantes de ceux qui ont été récompensé par la mobilisation massive rendue possible à la faveur des outils numériques. En effet, ces nouvelles communautés d’entraide permettent de faire voyager l’information beaucoup plus rapidement et de mettre directement en contact les propriétaires malheureux et leurs sauveurs inespérés. Si vous n’avez pas de profils sur les réseaux, vous pouvez publier une annonce sur une plateforme digitale d’objets trouvés comme Troov ou d’autres sites, comme par exemple France objets trouvés.

Contactez votre paroisse

Comme l’alliance de mariage est un symbole religieux, certaines personnes ont le réflexe de confier une alliance perdue à la paroisse la plus proche. Cela vaut la peine de passer à votre paroisse ou dans une église qui se trouvait sur le chemin de votre itinéraire le jour de la perte de votre alliance.

Lire aussi : 14 ans après, il retrouve son alliance perdue à la plage

Priez saint Antoine de Padoue

Moine franciscain du XIIIe siècle, saint Antoine de Padoue est prié par les croyants (mais aussi non croyants) du monde entier qui ont égaré un objet. Réputée infaillible, voici la prière que pouvez réciter pour retrouver votre alliance :

« Glorieux saint Antoine, tu as exercé le divin pouvoir de retrouver ce qui était perdu. Aide-moi à retrouver la grâce de Dieu, et rends-moi dévoué au service de Dieu et de la vertu. Fais-moi retrouver ce que j’ai perdu et montre-moi ainsi la présence de ta bonté. »

Alliances de mariage : notre sélection 2020