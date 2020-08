Turquie : que vont devenir les fabuleuses fresques de Saint-Sauveur-in-Chora ?

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Près d’un mois après la basilique Sainte-Sophie , c’est au tour de l’église byzantine Saint-Sauveur-in-Chora d’être reconvertie en mosquée alors qu’elle avait également le statut de musée. Le président turc Erdogan a ordonné cette reconversion par décret vendredi 21 août. Outre la portée symbolique d’une telle décision, l’inquiétude porte sur les magnifiques fresques et mosaïques chrétiennes qui couvrent l’intérieur de l’église. Volontiers considérée comme l’un des plus beaux exemples d’église byzantine, elle est relativement petite par rapport à d’autres églises d’Istanbul (sa surface est de 742,5m, ndlr). Mais sa taille est largement compensée par son intérieur majestueux. Les mosaïques et les fresques qui ornent l’intérieur comptent, en quantité et en qualité, parmi les œuvres picturales les plus importantes de celles léguées par les artistes byzantins.

Datant en grande partie du XIIIe et du XIVe siècle, elles représentent différentes étapes de la vie de Jésus, de Marie, de divers saints de l’Église et d’importants personnages de l’époque byzantine. Les mouvements gracieux et les traits fins des personnages donnent à leurs représentations une légèreté et une élégance étonnantes.

Découvrez en images les fresques et mosaïques de l’église Saint-Sauveur-in-Chora :