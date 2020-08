Des stations de Chemin de croix volées en plein Paris

© Yannick Boschat Le Chemin de croix date de la création de la paroisse, en 1875. Ici, la station 14, qui a été dérobée.

Émoi dans la paroisse parisienne de l’Immaculée Conception (XII). Quatre stations du Chemin de croix paroissial ont été dérobés dans l’église. Le vol, qui a eu lieu en pleine journée, a été perpétré en deux fois. Les stations 12 et 14 ont été dérobées le 23 juillet puis deux autres, la 11 et la 13, ont disparu à leur tour quelques jours plus tard. Deux chandeliers posés sur l’autel ont également été volés.

Par prudence, le père Étienne Givelet, curé des lieux a décidé de retirer les dix stations restantes. Le Chemin de croix date de 1875, année de création de la paroisse. En métal sculpté, les stations mesurent 75 centimètres de haut et 50 de large et pèsent une dizaine de kilos chacune. « Les paroissiens sont choqués car c’est avec cela qu’ils priaient, surtout pendant la Semaine sainte », déplore auprès de Aleteia le père Étienne Givelet, décrivant un Chemin de croix au ton « assez expressif » qui était un « signe » fort pour les fidèles. « Ils étaient très émus », a-t-il ajouté.

Paroisse de l'Immaculée Conception Deux chandeliers d'autel ont été dérobés.

Néanmoins, « ce sont des vols crapuleux, pas des vols de profanation », a-t-il prévenu, précisant que l’acte n’avait vraisemblablement pas de caractère profanatoire. La Mairie de Paris a porté plainte pour le vol du Chemin de croix dont elle est propriétaire, et la paroisse a porté plainte pour le vol des chandeliers.