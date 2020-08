Vague d’émotion après des tags sur le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane

Des tags ont été découverts vendredi 21 août sur le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Sur une photo mise en ligne par Le Populaire du Centre, on voit le mot « martyr » rayé à la peinture, une bâche bleue installée rapidement couvrant d’autres inscriptions. Selon le journal, « le mot menteur a été ajouté ainsi qu’une référence à un révisionniste et à des théories qui régulièrement refont surface à propos du village martyr haut-viennois ». Une enquête a été ouverte au parquet de Limoges.

Rapidement, le Premier ministre, Jean Castex a fait part de son indignation, ainsi que le président Emmanuel Macron. Dans un communiqué de l’Élysée, le chef de l’État « condamne avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable. Il apporte tout son soutien au maire et à la commune. Il leur assure que tout sera fait pour que les auteurs de cet acte soient traduits en justice ».

J'ai appris avec colère et consternation la dégradation du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane.

Souiller ce lieu de recueillement, c'est aussi salir la mémoire de nos martyrs.

Tout est mis en oeuvre pour que les auteurs de ces actes infâmes en répondent devant la Justice. — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 21, 2020

L’évêque du diocèse de Tulle, Mgr Francis Bestion a, quant à lui, fait part de sa tristesse et de son dégoût devant ces actes de profanation qui salissent la mémoire des martyrs.

Tristesse et dégoût devant les actes de profanation du mémorial d’#OradourSurGlane ; ils salissent la mémoire des 642 #martyrs de la barbarie nazie. Je tiens à dire aux habitants de la commune ma proximité fraternelle et spirituelle. — Mgr Francis BESTION (@episcopus19) August 22, 2020

Pour rappel, le 10 juin 1944, la division SS Das Reich a tué 642 villageois à Oradour-sur-Glane. Les Allemands ont rassemblé les hommes dans les granges du village pour les fusiller. Ils ont ensuite regroupé femmes et enfants dans l’église du village avant d’y mettre le feu. Le centre de la mémoire, ouvert en 1996, explique aux visiteurs le contexte et le massacre dans les ruines du village martyr. Environ 300.000 personnes le visitent chaque année. On peut également y découvrir en photo le visage de 532 des 642 martyrs. Le plus jeune avait une semaine, la plus âgée 90 ans.