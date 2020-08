En 10 ans, le nombre de baptêmes d’adultes a doublé en Belgique

Des laïcs très engagés

Ce sont des chiffres publiés par la Conférence épiscopale Belge parus ce jeudi 20 août et qui sont bien encourageants pour l’Église Belge. En effet, la conférence répertorie une augmentation constante des baptêmes d’adultes depuis une décennie. En 2010, 143 adultes demandaient le baptême, cette année ils sont 305, soit plus du double ! Et cela, malgré un contexte sanitaire exceptionnel en raison de la pandémie du coronavirus. En effet, beaucoup de célébrations n’ont pu avoir lieu, comme traditionnellement, dans les semaines suivant Pâques. « Ce fut un lourd sacrifice pour les catéchumènes en attente de leur baptême. Maintenant que nous pouvons à nouveau célébrer et que la période des vacances est presque terminée, les catéchumènes qui se sont préparés cette année, vont être baptisés dans tout le pays », se sont ainsi réjouis les évêques belges.

L’Église Belge est en pleine mutation. C’est ce qu’ont constaté les évêques dans leur dernier rapport annuel paru en décembre 2019. L’épiscopat belge observe notamment l’engagement toujours plus prégnant des laïcs. Dans les diocèses du Royaume, on compte ainsi au total 2.038 laïcs nommés par les évêques pour des positions décisionnelles dans les paroisses, dans les services diocésains et dans les institutions d’assistance, contre 1.940 prêtres. L’autre changement significatif, relevé par ce rapport annuel, est la féminisation progressive de l’Église Belge : 55% de son personnel avec des positions de responsabilité sont des femmes.

Nombreuses communautés étrangères

Par ailleurs, en plus des communautés catholiques flamande, wallonne et allemande, l’Église en Belgique recense désormais 155 communautés catholiques d’origine étrangère, et neuf communautés catholiques de rite oriental, parmi lesquelles les chaldéens et les syro-catholiques. Quant au clergé belge actif, il compte 20% d’étrangers, soit 172 Congolais, 43 Français et 34 Polonais.