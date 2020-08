Lutte contre le Covid-19 : le président sud-coréen se tourne vers les évêques

« Nous devons vaincre le Covid-19 [et] nous ferons de notre mieux pour surmonter la crise rapidement et minimiser les pertes économiques », a assuré le président sud-coréen Moon Jae-in lors d’une rencontre ce jeudi 20 août avec plusieurs représentants de l’Église catholique du pays. Au cours de cette réunion, le président a félicité l’Église catholique pour sa mobilisation et sa vigilance quant aux consignes sanitaires du gouvernement lors de la première vague de Covid-19 en Corée du Sud en février.

Alors que le pays tente d’empêcher une deuxième vague, le président, lui-même catholique, a appelé l’Église à devenir un « modèle » dans la lutte contre la pandémie. « Je souhaite que vous preniez soin du cœur des gens, désespérés par la situation, et que vous inspiriez le courage nécessaire afin d’unir les Coréens », a-t-il demandé.